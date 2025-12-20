TMW
Gubbio, a rischio la panchina di mister Di Carlo: tre nomi in caso di esonero
TUTTO mercato WEB
La sconfitta odierna contro il Pineto potrebbe costare caro al tecnico del Gubbio Domenico Di Carlo. Già nei giorni scorsi la panchina dell'allenatore era tutt'altro che stabile, la sconfitta di oggi potrebbe risultare fatale.
Qualora dovesse arrivare l'esonero, tra i nomi che la dirigenza eugubina starebbe valutando, spiccano quelli di Piero Braglia (dimessosi nelle scorse settimane dal Perugia), Gaetano Fontana (per lui sarebbe un ritorno, dopo l'esperienza nella scorsa stagione) e Alessandro Dal Canto (reduce dalla sfortunata annata alla guida del Cittadella in cadetteria).
Altre notizie Serie C
Editoriale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Ora in radio
Primo piano
Stasera inizia la Coppa d'Africa! Interviste, rose e tutto quello che c'è da sapere: lo speciale di TMW
Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Serie A
Stasera inizia la Coppa d'Africa! Interviste, rose e tutto quello che c'è da sapere: lo speciale di TMW
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile