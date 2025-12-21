Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, il 'mal di rigore' parte più lontano di Riyadh. Undici metri sempre più amari per i nerazzurri

Inter, il 'mal di rigore' parte più lontano di Riyadh. Undici metri sempre più amari per i nerazzurriTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 10:45Serie A
Niccolò Righi

La notte saudita di Riyadh ha aggiunto un nuovo, doloroso capitolo alla tormentata storia dell’Inter con i calci di rigore. Una vera e propria drammaturgia nerazzurra, scrive La Gazzetta dello Sport, perché la squadra di Chivu ha vissuto una delle peggiori serie dal dischetto della propria storia recente. Gli errori consecutivi di Bastoni, Barella e Bonny hanno segnato in modo indelebile la partita, richiamando alla memoria altri precedenti amari del passato interista.

A rendere il quadro ancora più amaro c’è il rigore causato da Bisseck, l’ennesimo della sua giovane carriera, che ha contribuito a compromettere un trofeo e ad alimentare il senso di occasione persa. Nella sconfitta contro il Bologna, inoltre, non sono passate inosservate alcune scelte negli ultimi minuti: Pio Esposito pronto a entrare ma rimasto fuori, e Calhanoglu, specialista dal dischetto, rimasto in panchina. Decisioni che Chivu ha motivato con la volontà di evitare pressioni e rischi fisici, soprattutto considerando le recenti noie muscolari del turco. Anche Zielinski, uno dei rigoristi designati, ha dovuto alzare bandiera bianca per dei crampi poco prima della serie finale.

La storia nerazzurra, del resto, è costellata di rigori pesanti sbagliati, da Beccalossi in Coppa dei Campioni nel 1982 a giganti come Matthäus e Brehme nel 1991. Un rigore mancato da Recoba con l’umile Helsingborg costò la panchina a Marcello Lippi nel 2000. I più recenti sono gli errori di Lautaro con l'Atletico Madrid e i due a distanza di un anno esatto contro Napoli e Milan di Calhanoglu. Una maledizione che sembra non voler abbandonare l’Inter, nemmeno sotto il cielo di Riyadh.

Articoli correlati
Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio... Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Ct Isole Comore: "Umiltà e voglia di stupire. Ho costruito un gruppo con lo scouting"... Ct Isole Comore: "Umiltà e voglia di stupire. Ho costruito un gruppo con lo scouting"
Cagliari-Pisa 2-2: il tabellino della gara Cagliari-Pisa 2-2: il tabellino della gara
Altre notizie Serie A
Politano sul ko in campionato di Bologna: "Dopo quella gara c'è stata una svolta,... Politano sul ko in campionato di Bologna: "Dopo quella gara c'è stata una svolta, siamo uniti"
Parma, per la Fiorentina a disposizione sia Circati che Delprato. Si avvicina il... Parma, per la Fiorentina a disposizione sia Circati che Delprato. Si avvicina il rientro di Frigan
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero... Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Gilardino a sedere nel finale di Cagliari-Pisa: "Ero ammonito, ho lasciato spazio... Gilardino a sedere nel finale di Cagliari-Pisa: "Ero ammonito, ho lasciato spazio al mio vice"
Sassuolo-Torino senza reti dopo i primi 45': portieri mai chiamati in causa fino... Sassuolo-Torino senza reti dopo i primi 45': portieri mai chiamati in causa fino ad ora
Sassuolo, Carnevali: "Le proposte per Muharemovic arriveranno, ma non ci preoccupa"... Sassuolo, Carnevali: "Le proposte per Muharemovic arriveranno, ma non ci preoccupa"
Coppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito... Esclusiva TMWCoppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito e tanta pressione"
Serie A, 16ª giornata LIVE: De Rossi con Vitinha-Colombo, Scamacca dal 1' Probabili formazioniSerie A, 16ª giornata LIVE: De Rossi con Vitinha-Colombo, Scamacca dal 1'
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
2 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
3 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
4 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
5 Marco Benassi: "Mi davano per finito: ho sofferto ma sono rinato. Ora la Fiorentina è casa mia"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte sprona il Napoli prima della Supercoppa: "Ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto"
Immagine top news n.1 Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Immagine top news n.2 Perla di Kilicsoy, gol-infortunio di Folorunsho, 2-2 di Moreo: in Cagliari-Pisa è successo di tutto
Immagine top news n.3 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
Immagine top news n.4 Oggi comincia la Coppa d'Africa 2025, come funziona e in quali città si gioca
Immagine top news n.5 Il bluff di Marotta, la necessità di Chivu e la certezza dell'Inter per la finestra di gennaio
Immagine top news n.6 Svolta Spalletti alla Juventus: ecco il dato che incorona il suo lavoro
Immagine top news n.7 Le quattro sconfitte che inchiodano la Roma. La Champions dipende da Massara
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.2 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.3 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.4 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Politano sul ko in campionato di Bologna: "Dopo quella gara c'è stata una svolta, siamo uniti"
Immagine news Serie A n.2 Parma, per la Fiorentina a disposizione sia Circati che Delprato. Si avvicina il rientro di Frigan
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Immagine news Serie A n.4 Gilardino a sedere nel finale di Cagliari-Pisa: "Ero ammonito, ho lasciato spazio al mio vice"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo-Torino senza reti dopo i primi 45': portieri mai chiamati in causa fino ad ora
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Carnevali: "Le proposte per Muharemovic arriveranno, ma non ci preoccupa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena sottotono negli scontri al vertice: zero vittorie e soli due punti nei big match
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la Virtus Entella gioisce a fine primo tempo: al 45' 1-0 contro il SudTirol
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Guiu sfida la coppia Merkaj-Pecorino
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Sebastiani dopo la Reggiana: "I tifosi stanno dimostrando grande maturità"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Ranocchia: "Molto bravi a riprenderla ma non siamo riusciti ad andare fino in fondo"
Immagine news Serie B n.6 Iemmello e l’identità Catanzaro: "È rinata a Padova. Oggi siamo un modello"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dolomiti Bellunesi, Bonatti dopo il ko a Trento: "Mancavano 10 giocatori. E non è un alibi"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, le ultime dall'infermeria: Inglese monitorato, in tre verso il recupero
Immagine news Serie C n.3 Foggia, Canonico: "Arbitraggio scandaloso. Raggiungeremo l'obiettivo della salvezza"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Girone B: la Juventus Next Gen rimonta sul campo del Bra. Pari anche per l'Ascoli
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Barilari: "Se giochiamo così ci salviamo. Arbitro? Tutte le decisioni contro"
Immagine news Serie C n.6 Forlì, Miramari: "Interverremo sul mercato per rinforzare tutti i reparti, dobbiamo migliorare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: in campo Roma, Juventus e Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, Ternana e Napoli ai quarti di finale: Como e Sassuolo eliminate
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?