Perugia, Tedesco puntualizza: "Nessun giocatore fuori rosa, vi spiego cos'è successo"

Il Perugia si appresta ad affrontare l'ultima gara del proprio 2025, in programma domenica contro il Forlì. Il tecnico del Perugia, Giovanni Tedesco, ha presentato il match in conferenza stampa. Di seguito le sue parole riprese da Acperugia.com.

"Sappiamo benissimo quanto pesi questa partita e parto proprio da qui" - le sue parole - "perché voglio chiarire alcune cose. Devo essere equilibrato, la scorsa settimana mi sono fatto prendere dall’emotività, poi mi sono fermato a riflettere. E la verità è semplice, sono felice, perché alleno il club che ho sempre sognato. Io vivo per il Perugia. Proprio per questo ci tenevo a mettere un punto definitivo su certe voci, non c’è nessun giocatore fuori rosa".

Poi ha proseguito nella sua spiegazione: "Se è passato un messaggio diverso, è colpa nostra perché non siamo stati abbastanza chiari. Le scelte fatte sono state scelte tecniche, condivise con la società. Kanouté, ad esempio, ha uno stiramento, si sta allenando a parte, non c’è alcun provvedimento disciplinare dietro. Mi è stato dato anche del razzista, è una cosa che mi ha ferito, ma voglio rispondere con i fatti. Io ho un rapporto bellissimo con tutti i miei giocatori. In settimana ci siamo confrontati in modo civile, pulito, educato e ho ritrovato quello spirito che avevamo fino alla partita con la Vis Pesaro. Questa è la base da cui ripartire".

Sulla settimana vissuta, ha aggiunto: "È stata una settimana bella, davvero. Ho parlato con il gruppo in modo chiaro, senza alzare i toni, guardandoci in faccia. E poi c’è stata la visita del presidente, non lo conoscevo di persona, è stato un momento importante. Quello che mi rende tranquillo è che ho ritrovato la mia squadra, l’ho rivista nei comportamenti, nella disponibilità, nella voglia di stare dentro il lavoro.