Il bluff di Marotta, la necessità di Chivu e la certezza dell'Inter per la finestra di gennaio

L'Inter a gennaio tornerà sul mercato. Lo farà definendo almeno una operazione in entrata, nonostante il presidente nerazzurro ai margini della sfida persa ai rigori contro il Bologna sul tema si sia espresso così: "Per gennaio non escludo nulla ma dico che la rosa risponde appieno alle esigenze dell'allenatore e della società, un confronto con Ausilio e Baccin lo faremo e valuteremo il da farsi. Non dobbiamo riparare nulla noi, fare i conti con qualche infortunio, ma spesso non ci sono giocatori che garantiscono qualità maggiore a quella dei giocatori che già hai".

Marotta ha rilasciato queste dichiarazioni per allontanare le pressioni dalla sua squadra mercato. Parole da dirigente che ne ha viste di ogni e conosce i tempi del calciomercato, una strategia condivisibile: ha evitato di sbandierare ai quattro venti la necessità di un esterno destro per evitare che l'Inter possa esser presa per la gola. Però questa necessità c'è, è evidente. La decisione di Dumfries di operarsi a Londra con tanto di stop di almeno tre mesi porta con sé il bisogno di trovare un'alternativa a Luis Henrique. In Supercoppa a Riyad ha preso il posto del brasiliano a partita in corso il centrocampista Diouf: calciatore versatile, ma tutt'altro che un laterale a tutta fascia.

E allora anche per l'Inter calciomercato sarà. C'è qualcosa da riparare. Almeno un rinforzo perché poi ulteriori ragionamento andranno fatti anche sulla difesa soprattutto in caso di offerte per De Vrij. I nomi oggi in cima alla lista della società nerazzurra per la fascia destra sono principalmente tre. E in questo ordine: Brooke Norton-Cuffy del Genoa, Idrissa Touré del Pisa e Rafik Belghali dell'Hellas Verona. Troppo costoso Marco Palestra, mentre per Moris Valincic della Dinamo Zagabria i dubbi riguardano principalmente il suo inserimento a stagione in corso.

La valutazioni e i contatti andranno avanti anche nelle prossime ore. Le gerarchie e gli obiettivi potrebbero subire ulteriori fluttuazioni, ma c'è una certezza: l'Inter a gennaio si muoverà. Del resto anche il 31 agosto Marotta disse che la società nerazzurra non avrebbe fatto più nulla in quella finestra di calciomercato, salvo poi il giorno dopo cedere Pavard all'OM e chiudere per Akanji.