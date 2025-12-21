Napoli, tegola Beukema: non si allena per una contusione a un piede ed è in dubbio per domani
Emergono importanti novità alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, in programma domani sera a partire dalle ore 20:00 al King Saud University Stadium di Riyadh, stadio teatro della contesa nel quale gioca le sue partite anche l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.
Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Antonio Conte potrebbe dover fare a meno dell’ex di turno Sam Beukema. Il difensore olandese, infatti, quest’oggi non prenderà parte all’allenamento di rifinitura a causa di un trauma contusivo al piede riportato durante la sessione di ieri. Un forfait, quello odierno, che di conseguenza lo mette in dubbio anche per la partita di domani.
In attesa di capire se Beukema potrà almeno andare in panchina, è facile ipotizzare come a questo punto Di Lorenzo possa tornare titolare sulla destra nella difesa a tre e ad agire sulla corsia esterna di centrocampo potrebbe essere Politano. Al centro della difesa dovrebbe rivedersi Buongiorno, mentre a completare il reparto ci sarà il solito Rrahmani.