Crisi Sambenedettese, ottavo ko in campionato. Il tifo più caldo: "Andate a lavorare"
TUTTO mercato WEB
La sconfitta interna per 2-0 contro la Vis Pesaro ha acceso la protesta della parte più calda del tifo della Sambenedettese. Come riferito da RivieraOggi.it, al triplice fischio al “Riviera delle Palme” è scattata una contestazione decisa nei confronti della squadra di mister D’Alesio. I giocatori non hanno raggiunto la Curva Nord, fermandosi nei pressi del limite dell’area di rigore, dove sono stati accolti dal coro “andate a lavorare”.
Per i rossoblù si tratta dell’ottava sconfitta stagionale: la Sambenedettese occupa attualmente il quindicesimo posto nel Girone B con 18 punti, quattro in più del Bra, impegnato domani contro la Juventus Next Gen.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Ora in radio
Primo piano
Stasera inizia la Coppa d'Africa! Interviste, rose e tutto quello che c'è da sapere: lo speciale di TMW
Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Serie A
Stasera inizia la Coppa d'Africa! Interviste, rose e tutto quello che c'è da sapere: lo speciale di TMW
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile