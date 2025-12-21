Clima pesante a Firenze, la tifoseria attacca tutta la Fiorentina. Intanto si avvicina Paratici

Fabio Paratici, salvo colpi di scena, assumerà il ruolo di direttore dell'area tecnica della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW, per l'ex dirigente di Juventus e Tottenham è pronto un contratto di quattro anni e mezzo. Il primo obiettivo? Salvare i viola in questa sciagurata stagione, avviando al contempo un importante percorso di ricostruzione.

Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Paratici avrebbe già espresso il proprio gradimento per la proposta della società toscana. Un’apertura significativa che lascia intendere come la trattativa sia ormai entrata nella sua fase conclusiva, con le parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli prima dell’eventuale ufficialità. Leggi qui com'è andata l'avventura inglese di Paratici, oltre alla top e la flop 11 dei suoi colpi,

Nel frattempo, il clima a Firenze si fa pesante, con il durissimo comunicato della Curva Fiesole - il cuore pulsante della tifoseria - che nella ultimissime ore ha preso di mira tutte le componenti del mondo viola, in primi il presidente Commisso fino ai quadri dirigenziali e agli stessi giocatori: "Abbiamo provato tutto: il sostegno incondizionato, la via diplomatica, i suggerimenti. Abbiamo provato a pungolare l'orgoglio. Non è cambiato nulla. Oggi ci sono tutte le condizioni per andare in serie B, tranne una: NOI. Se c'è qualcuno che ha deciso di non mollare, questi sono solo i tifosi (qui il comunicato integrale).