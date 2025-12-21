Juventus, con Bremer è tutt'altra storia: "Ho lavorato anche mentalmente". Ed elogia Spalletti

Non giocava titolare in una partita dal 27 settembre scorso, quando una lesione al menisco subita nel match contro l’Atalanta lo ha tenuto fuori per quasi tre mesi, e anche ieri si è visto che con Gleison Bremer è tutta un’altra Juventus. Il difensore brasiliano è stato infatti uno dei protagonisti della vittoria per 2-1 ottenuta dai suoi nello scontro diretto contro la Roma.

Al termine del match, Bremer ha parlato così ai canali ufficiali del club bianconero: “Sono tornato bene, ho lavorato bene anche mentalmente per essere pronto quando chiamato in causa che è quello che è successo oggi. Questa sera abbiamo vinto ed era quello che contava”.

Sul rapporto con Spalletti ha poi aggiunto: “Il mister è tanto esigente ed è giusto così, siamo alla Juventus e dobbiamo sempre volere di più. Lui è un allenatore bravo che ci sta dando tante informazioni”.