Bologna, Rowe vuole la Supercoppa: "Napoli grande squadra ma daremo tutto per vincere"

"Darò e daremo tutto per provare a vincere". Jonathan Rowe è pronto per la finale di Supercoppa Italiana. Dopo aver superato l'Inter ai calci di rigore, 1-1 il punteggio al termine dei tempi regolamentari, la squadra di Vincenzo Italiano si appresta ad affrontare il Napoli nell'ultimo atto del torneo che si sta disputando a Riad, Una partita molto difficile contro i campioni d'Italia in carica che a loro volta hanno eliminato il Milan in semifinale. E proprio sulla squadra di Antonio Conte, l'attaccante rossoblù ha dichiarato nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Grande squadra - ha sottolineato - con giocatori forti. Sarà una bella sfida: speriamo di confermarci come è accaduto in campionato". Anche gli emiliani stanno crescendo molto come squadra avendo vinto l'anno scorso la Coppa Italia e il giocatore ex Marsiglia lo ha riconosciuto: "E' un grande club con una mentalità forte come le big. Stiamo crescendo passo dopo passo".

E ciò che caratterizza di più il Bologna, secondo il giocatore e l'ambiente che c'è intorno alla squadra, un ambiente positivo: "È davvero un bell'ambiente e - ha concluso - anche la concorrenza è un fattore positivo. Tutti lottano per giocare e questo non fa che aiutare la crescita