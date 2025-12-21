Roma, Baldanzi: "Volevamo vincere uno scontro diretto ma ci teniamo la voglia di non mollare"

In campionato non segnava addirittura dal settembre del 2024. Ieri un gol ininfluente ai fini del punteggio, ma che di certo può essere benzina per un ragazzo che pian piano sta provando a superare le gerarchie. Nel 2-1 inflitto dalla Juventus alla Roma, la rete dei giallorossi porta la firma di Tommaso Baldanzi che al termine del match si è presentato ai microfoni ufficiali del club per analizzare la prestazione offerta dai capitolini all’Allianz Stadium.

“Sicuramente ci è mancato qualcosa” ammette il classe 2003. “Ci tenevamo a vincere uno scontro diretto, che ancora non siamo mai riusciti a vincere, ma ci rimetteremo a lavorare come sempre fatto per rialzarci fin da subito. Penso che comunque ci siano anche degli aspetti positivi in questa partita: sicuramente l’essere rimasti in partita fino alla fine e il non aver mollato”.

Adesso proverete a voltare pagina già col Genoa all’Olimpico.

“Sicuramente dobbiamo voltare pagina, ma lo abbiamo sempre fatto. Nel calcio si passa anche sopra a delle sconfitte. Oggi abbiamo perso, domenica scorsa abbiamo vinto e ci teniamo a riprenderci subito davanti ai nostri tifosi”.