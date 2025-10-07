L'apertura dell'agente di Soulé all'Italia e le parole di Rabiot: le top news delle 22

Avrebbe del clamoroso l'ipotesi paventata dall'agente del fantasista della Roma Matias Soule, Martin Guastadisegno, che in una intervista a LaRoma24.it ha parlato dell'ennesima mancata convocazione del suo assistito da parte dell'Argentina: "Soulé è italo-argentino e a questo punto non so che potrebbe succedere se la situazione con l'Albiceleste non si dovesse sbloccare. Tutto è in piedi in questo momento. Matias avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con la nazionale italiana", le sue parole.

A proposito di parole forti, il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, si è espresso in una intervista a Le Figaro sulla scelta di far giocare Milan-Como a Perth, in Australia: "Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre".

In casa Napoli vengono accolte con piacere le parole del commissario tecnico della Danimarca, Brian Riemer, che ha parlato di Rasmus Hojlund in conferenza stampa: "Essersi adattato così rapidamente ed essere diventato match-winner due volte di fila prima di questa convocazione in nazionale è una storia che difficilmente si sarebbe potuta scrivere meglio per Rasmus" - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net - ". Sono molto felice di avere a disposizione un attaccante in grande forma. Non potrei chiedere di meglio come ct della Danimarca".

Arrivano intanto le decisioni del Giudice Sportivo in seguito all'ultima giornata di campionato giocata in Serie A. Una giornata di squalifica è la decisione che riguarda il giocatore del Pisa, Idrissa Touré, per il rosso rimediato contro il Bologna, "per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Fra i giocatori ammoniti ancora nessuno entra in diffida.