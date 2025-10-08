Palnhinha: "Al Bayern Monaco avevo perso la Nazionale, ora ho di nuovo l'opportunità"

C'è grande attesa nel ritiro del Portogallo, a Oeiras, dove la squadra si prepara per le decisive sfide casalinghe contro Repubblica d'Irlanda e Ungheria. Un doppio impegno che, nelle intenzioni, deve portare alla qualificazione anticipata ai prossimi Europei. A parlarne, questo martedì, è stato Joao Palhinha, centrocampista del Tottenham: "Vogliamo qualificarci il prima possibile, e se riusciamo ad assicurarcela e festeggiare insieme, è lo scenario ideale".

L'infortunio di João Neves potrebbe aprirgli le porte per una maglia da titolare, un'occasione che al Tottenham sta meritando. "Spero in questa opportunità, come sempre. Sono pronto se mi chiamano, sennò ci sarò comunque," ha affermato con serenità, aggiungendo: "Naturalmente, voglio sempre giocare, ma sta al tecnico decidere chi è più preparato. Sta a me dimostrarlo in allenamento".



Il centrocampista non gioca titolare in Nazionale da oltre un anno e ha analizzato lucidamente i motivi. "Il momento in nazionale dipende molto da ciò che viviamo nei club," ha ammesso. "La scorsa è stata una stagione complicata per me, soprattutto per l'infortunio avuto e le mancate opportunità al Bayern, e questo ha influito." Ora, però, Palhinha cavalca l'onda positiva con il Tottenham: "Devo sfruttare al massimo questo momento e provare a godere delle opportunità." L'impegno non manca, e la sua occasione sembra matura.