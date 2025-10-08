Abodi su San Siro: "La delibera apre alla vendita. Per Euro2032 non c'è tempo da perdere"
TUTTO mercato WEB
Nel corso del sopralluogo ai padiglioni della Fiera di Milano-Rho che ospiteranno alcune discipline alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina, il Ministro dello Sport Andrea Abodi si è concentrato anche sulla questione legata allo stadio "Meazza" di San Siro:
"La delibera apre alla procedura di vendita - riporta Fcinternews.it -. Poi ci sarà lo sviluppo del progetto che i due club hanno già elaborato e che il Comune conosce. Mi auguro si manifesti concretamente in tempi brevi, perché per gli Europei non c’è tempo da perdere".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
Le più lette
1 Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
3 Italia, parola al ct Gattuso: "Israele? Se non giochiamo è 3-0 a tavolino. Chiesa non se la sente"
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile