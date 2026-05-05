L'Arsenal torna in finale di Champions: l'ultima volta Plutone era un pianeta e non esisteva la Wii
L'Arsenal torna in finale di Champions League dopo 20 anni esatti: nella stagione 2005-2006 i Gunners raggiunsero infatti la prima e unica finale della loro storia, fino a oggi. Arteta dunque ha compiuto una piccola impresa, che forse si può apprezzare maggiormente facendo un piccolo elenco delle cose che sono cambiate dall'ultima finale dei londinesi.
Proprio nel 2006 il mondo dei videogiochi venne rivoluzionato dal lancio della Wii, che introdusse i sensori di movimento, e della PlayStation 3.
L'Unione Astronomica Internazionale declassò Plutone a "pianeta nano". Da quel momento, i pianeti del sistema solare divennero ufficialmente otto.
Nel marzo del 2006 veniva inviato il primo "tweet" della storia. Il social avrebbe cambiato radicalmente il modo di comunicare in tempo reale, fino a diventare X con l'acquisizione di Elon Musk.
Il 2006 è l'anno del quarto titolo mondiale della Nazionale italiana di calcio, anche se arrivo qualche settimana dopo la finale di Champions. In Germania, sotto la guida di Marcello Lippi gli Azzurri batterono la Francia in finale ai rigori il 9 luglio.
Restano a fatti italiani, dopo 43 anni di latitanza, l'11 aprile 2006 venne catturato il "capo dei capi" di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, in un casolare vicino Corleone.
Nel 2006 uscì anche un film di discreto successo come Casino Royale, il primo capitolo con Daniel Craig nei panni di James Bond.
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