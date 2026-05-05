Salernitana, l'appello della Curva Sud: "Riprendiamoci ciò che ci è stato tolto a tavolino"

“È arrivato il momento, è tempo del fino alla fine. Uniti per un obiettivo: andar via da questa categoria. Andiamoci a riprendere sul campo ciò che ci è stato tolto a tavolino”. La Curve Sud Siberiano della Salernitana ha lanciato un appello in vista dei play off tornando sulla tanto contestata retrocessione dello scorso anno quando i granata persero lo spareggio contro la Sampdoria in una sfida condita da accuse di favoreggiamento nei confronti dei blucerchiati che trovano ancora eco nonostante sia passato quasi un anno:“Quando Salerno si compatta e mostra il suo orgoglio, diventa una sola forza e un solo ed insuperabile scoglio. Abbiamo vissuto stagioni difficili, cadute, delusioni, umiliazioni. È tempo di rialzarsi. Noi ultras che c’eravamo e ci saremo al di là del risultato, chiediamo il ritorno allo stadio della proprietà, della dirigenza e di tutta la gente che ha a cuore le sorti della nostra amata Salernitana”.

“Stringiamoci attorno a questi ragazzi e al suo condottiero. Siamo al rush finale, i playoff, otto partite da disputare ognuna come se fosse una finale con dignità, passione, appartenenza, con il sangue agli occhi e con il coltello tra i denti, pronti a tutto come sempre! - prosegue il comunicato degli ultras - Seguiamoli in ogni dove e poi riempiamo l’Arechi facendolo diventare un fortino inespugnabile, una bolgia infernale, coloriamolo di granata, dando l’ennesima dimostrazione, semmai servisse, di attaccamento a questi colori.

Per chi non ha mai smesso di crederci, noi dagli spalti, loro in campo, perché è così che si fa, mani al cielo e voce alta. Fino all’ultima battaglia saremo lì a sostenere la nostra gloriosa maglia”.