Arsenal, Lewis-Skelly non avrà pressioni 'del passato' in finale: 20 anni fa non era neanche nato
Titolare nella semifinale di ritorno e autore di una buonissima partita, dopo quella in campionato contro il Fulham che l'ha rilanciato, Myles Lewis-Skelly si approccerà alla finale di Champions League del 30 maggio prossimo senza alcun rimpianto o pressione legata al passato. L'Arsenal infatti manca da una finale della massima competizione europea da 20 anni precisi, visto che giocò nel 2006 il primo e unico atto conclusivo della manifestazione, ma lui non era neanche nato!
Così come Max Dowman, gioiellino che ha rotto ogni record di precocità e del compagno di squadra Marli Salmon, entrambi in panchina nella doppia sfida all'Atletico Madrid. L'Arsenal mette in campo la sua migliore gioventù e raggiungere anche risultati ragguardevoli, migliorando anche la semifinale colta nell'anno passato.
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