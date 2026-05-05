Inter, Thuram festeggia ancora. Arriva la frecciata social a Napoli e Conte: "Adesso... si balla"
Marcus Thuram continua a festeggiare, anche sui social, lo scudetto vinto domenica dall’Inter con tre giornate d’anticipo. L’attaccante francese, su Instagram, lo fa anche con una frecciata, nemmeno tanto velata, ai principali avversari dei nerazzurri, cioè il Napoli e Antonio Conte.
“Adesso… si balla”. È questa infatti la didascalia che accompagna l’ultimo post di Thuram, in cui, con i suoi ormai inseparabili occhialoni da sole, porta un gran tricolore con il numero 21, come gli scudetti ufficialmente vinti dall’Inter. Il riferimento agli avversari è diretto.
Quella frase, infatti, è diventata cult a Napoli dopo la conquista dello scudetto nella scorsa stagione: la disse Antonio Conte allo spogliatoio alla fine dell’ultima giornata. Tanto iconica da essere la citazione d’apertura del docufilm “Ag4in”, prodotto da Aurelio De Laurentiis per festeggiare il quarto scudetto del Napoli.