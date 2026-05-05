Arsenal, Rice: "Arteta ha preso il controllo, ora siamo una squadra vera"

L'Arsenal torna in finale di Champions League dopo 20 anni, eliminato l'Atletico Madrid in semifinale. Al termine della gara Declan Rice, centrocampista dei Gunners e MVP della gara per la UEFA, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video: "C'è il caos nello spogliatoio, la competizione calcistica per club più prestigiosa...Stiamo semplicemente cercando di goderci ogni istante! Sapevamo cosa c’era in gioco, una volta passati in vantaggio sull’1-0 ho capito che avremmo vinto. Si percepiva che stava nascendo qualcosa di speciale".

Sulla motivazione dell'Arsenal: "Sapevamo cosa c'era in palio: se vinci, vai in finale di Champions League e se non riesci a trovare la giusta carica per questo, non la troverai per nessuna partita di calcio".

Sul ruolo dei tifosi dell'Arsenal: "Ci hanno davvero spronato e ci hanno dato energia. È stato fantastico essere in campo stasera".

Sul contributo di Myles Lewis-Skelly: "Abbiamo sempre saputo di cosa è capace Myles. Ricordo l'anno scorso, quando ha giocato tantissime partite: quando ha esordito in trasferta contro il Real Madrid a soli 18 anni, ho pensato: 'Wow, abbiamo davvero un talento'. Il nostro allenatore quest’anno è stato duro, dietro le quinte, con lui, lui ha continuato a lavorare in silenzio. Adesso ha avuto la sua occasione e l’ha sfruttata, è fortissimo".

Sulla direzione intrapresa dall'Arsenal: "Considerando da dove siamo partiti negli ultimi anni, con le sconfitte di misura subite in Premier League e le eliminazioni dalle coppe, queste cose possono farti male. L'allenatore ha preso il pieno controllo, abbiamo continuato a costruire e ad aggiungere giocatori di qualità alla rosa. Ci siamo spronati a vicenda, in questa competizione e in Premier League abbiamo dato il massimo, trovandoci in un'ottima posizione a meno di un mese dalla fine".