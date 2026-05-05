Juve Stabia deferita alla Procura Federale: rischia due punti di penalità nel prossimo campionato

Nella giornata di oggi la Juve Stabia, assieme a cinque club di Serie C, è stata deferita alla Procura Federale per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF dei tesserati e agli incentivi all’esito entro il 16 aprile. Una situazione dovuta al disimpegno della proprietà Solmate che aveva acquistato il club solo pochi mesi fa.

In questa stagione le Vespe non rischiano nulla, mentre quasi certamente il prossimo anno partiranno con un meno in classifica. In questi casi infatti è prevista una penalizzazione di due punti. Di seguito la nota integrale pubblicata sui canali della FIGC:

"JUVE STABIA

La società Juve Stabia è stata deferita per non aver provveduto, entro il termine del 16.4.2026, al versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti e agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2026".