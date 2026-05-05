Arteta: "Ho cambiato decine di formazioni sul tablet, per fortuna danno tutti il massimo"

Mikel Arteta ha commentato con grande emozione la qualificazione dell’Arsenal alla finale di Champions League, sottolineando il valore storico del traguardo raggiunto: "Percorso incredibile, sono soddisfatto e felice per il club, i giocatori e i tifosi. Oggi abbiamo creato qualcosa di nuovo. È la seconda volta che l'Arsenal arriva in finale di Champions ed è qualcosa di speciale. Sono fiero di questi ragazzi", ha dichiarato il tecnico spagnolo a Sky Sport.

Interrogato sulla formazione della finale, Arteta ha preferito non sbilanciarsi: "Non lo so ancora. Dobbiamo analizzare l’avversario, valutare la condizione dei giocatori, sia fisica che emotiva. Oggi è stato difficile persino definire la formazione: ne ho cambiate decine sull'ipad, nessuna mi convinceva. Alla fine ho fatto quello che sentivo fosse giusto. La fortuna è che tutti danno sempre il massimo, qualunque cosa decida".

Infine, uno sguardo più ampio sulla stagione e sul significato del percorso europeo: "È una stagione speciale. Quello che sento è che credo nei calciatori e in quello che stiamo costruendo. Non so se questo ci porterà a vincere, ma siamo lì. Dipenderà dai dettagli, ma siamo sicuramente vivi e pronti. Daremo la vita".