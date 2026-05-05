TMW Juve, il futuro di Faticanti, dopo il riscatto, potrebbe essere in Serie B: ci pensa l'Avellino

La Juventus sta lavorando per riscattare dal Lecce il centrocampista Giacomo Faticanti che si è messo in luce in Serie C con la formazione Next Gen dove ha messo a segno tre reti in 37 presenze.

Qualora il classe 2004 dovesse diventare tutto bianconero la sua avventura potrebbe proseguire in Serie B per fare un ulteriore step di crescita in ottica di un futuro in prima squadra. In questo senso, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, ci sarebbe l’Avellino che potrebbe chiedere il calciatore alla Juventus per rinforzare la linea mediana nella prossima stagione. Fra i due club infatti i rapporti sono ottimi come dimostrano gli arrivi in questa stagione del portiere Giovanni Daffara e del centrocampista Martin Palumbo, entrambi valorizzati dalla società biancoverde.