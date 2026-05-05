Cesena, contro il Padova nuova apertura della Curva Ferrovia: gratis per i giovani

Sulla scia dell’entusiasmo registrato nei precedenti appuntamenti, andati in scena in occasione delle sfide contro SS Juve Stabia e Delfino Pescara 1936, il Cesena FC rinnova la possibilità per tutti i giovani cesenati di assistere gratuitamente alla gara contro il Calcio Padova, valida per la 38° giornata di Serie BKT, dal settore Curva Ferrovia.

In occasione della sfida con i biancoscudati, in programma venerdì 8 maggio alle ore 20:30, il Settore Ospiti dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi sarà infatti accessibile a titolo gratuito ed in via esclusiva a tutti gli studenti degli istituti scolastici del Comune di Cesena, oltre che a tutti i giovani calciatori delle società affiliate bianconere, insieme a genitori e accompagnatori.

In sinergia con l’Assessorato alla Scuola ed ai Servizi Educativi del Comune di Cesena, il Club ha già preso contatti con tutte le scuole del territorio, le quali provvederanno ad informare i propri studenti sulle modalità operative per richiedere il titolo di accesso all’Orogel Stadium.

Il Cesena FC intende ringraziare tutte le autorità e le istituzioni coinvolte, che hanno collaborato attivamente con la Società per garantire l’esito positivo della richiesta di accesso gratuito dei giovanissimi all’interno del settore ospiti. Il Club bianconero rinnova con entusiasmo un’iniziativa che, dopo i primi due appuntamenti, continua il suo percorso coinvolgendo l’intera comunità del Cavalluccio ed avvicinando giovani e bambini allo stadio, promuovendo, al tempo stesso, i valori propri dello sport e di un tifo sano e corretto.