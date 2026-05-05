Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cesena, contro il Padova nuova apertura della Curva Ferrovia: gratis per i giovani

Cesena, contro il Padova nuova apertura della Curva Ferrovia: gratis per i giovaniTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:19Serie B
Tommaso Maschio
fonte Cesenafc.com

Sulla scia dell’entusiasmo registrato nei precedenti appuntamenti, andati in scena in occasione delle sfide contro SS Juve Stabia e Delfino Pescara 1936, il Cesena FC rinnova la possibilità per tutti i giovani cesenati di assistere gratuitamente alla gara contro il Calcio Padova, valida per la 38° giornata di Serie BKT, dal settore Curva Ferrovia.

In occasione della sfida con i biancoscudati, in programma venerdì 8 maggio alle ore 20:30, il Settore Ospiti dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi sarà infatti accessibile a titolo gratuito ed in via esclusiva a tutti gli studenti degli istituti scolastici del Comune di Cesena, oltre che a tutti i giovani calciatori delle società affiliate bianconere, insieme a genitori e accompagnatori.

In sinergia con l’Assessorato alla Scuola ed ai Servizi Educativi del Comune di Cesena, il Club ha già preso contatti con tutte le scuole del territorio, le quali provvederanno ad informare i propri studenti sulle modalità operative per richiedere il titolo di accesso all’Orogel Stadium.

Il Cesena FC intende ringraziare tutte le autorità e le istituzioni coinvolte, che hanno collaborato attivamente con la Società per garantire l’esito positivo della richiesta di accesso gratuito dei giovanissimi all’interno del settore ospiti. Il Club bianconero rinnova con entusiasmo un’iniziativa che, dopo i primi due appuntamenti, continua il suo percorso coinvolgendo l’intera comunità del Cavalluccio ed avvicinando giovani e bambini allo stadio, promuovendo, al tempo stesso, i valori propri dello sport e di un tifo sano e corretto.

Articoli correlati
Carrarese, Belloni: "Play off complicati, ma vogliamo il record di punti in Serie... Carrarese, Belloni: "Play off complicati, ma vogliamo il record di punti in Serie B"
Serie B playoff: l'ottavo posto vale una stagione. Tre squadre a pari punti Serie B playoff: l'ottavo posto vale una stagione. Tre squadre a pari punti
Casertana, sirene dalla Serie B per Butic. Due club cadetti visionano il croato Casertana, sirene dalla Serie B per Butic. Due club cadetti visionano il croato
Altre notizie Serie B
Cesena, contro il Padova nuova apertura della Curva Ferrovia: gratis per i giovani... Cesena, contro il Padova nuova apertura della Curva Ferrovia: gratis per i giovani
Juve Stabia deferita alla Procura Federale: rischia due punti di penalità nel prossimo... Juve Stabia deferita alla Procura Federale: rischia due punti di penalità nel prossimo campionato
Antognoni sul Catanzaro: "Con Aquilani ha fatto un ottimo acquisto, sa lavorare coi... Antognoni sul Catanzaro: "Con Aquilani ha fatto un ottimo acquisto, sa lavorare coi giovani"
Juve Stabia e cinque club di Serie C deferiti alla Procura Federale per violazioni... Juve Stabia e cinque club di Serie C deferiti alla Procura Federale per violazioni amministrative
Juve, il futuro di Faticanti, dopo il riscatto, potrebbe essere in Serie B: ci pensa... TMWJuve, il futuro di Faticanti, dopo il riscatto, potrebbe essere in Serie B: ci pensa l'Avellino
Modena, Pezzolato: "Qui come fare l'università. Da Chichizola sto imparando molto"... Modena, Pezzolato: "Qui come fare l'università. Da Chichizola sto imparando molto"
Da Ballardini a Daffara, il ds dell'Avellino Aiello guarda anche alla prossima stagione... Da Ballardini a Daffara, il ds dell'Avellino Aiello guarda anche alla prossima stagione
Avellino-Ballardini, si tratta sul rinnovo: i nodi da sciogliere per continuare insieme... Avellino-Ballardini, si tratta sul rinnovo: i nodi da sciogliere per continuare insieme
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan in crisi, Massimiliano Allegri tiene a rapporto i giocatori: discorso prima dell'allenamento
Immagine top news n.1 Inter, Thuram festeggia ancora. Arriva la frecciata social a Napoli e Conte: "Adesso... si balla"
Immagine top news n.2 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.3 Agente Lukaku: "Oggi l'incontro con Conte, deciderà lui come utilizzarlo"
Immagine top news n.4 Simonelli, presidente Lega Serie A: "Scudetto Inter meritato, è al vertice in Italia e in Europa"
Immagine top news n.5 Fabregas: "Allenatore grazie al Covid. Futuro? Magari altri 10 anni al Como e poi la Premier"
Immagine top news n.6 Nico Paz il regalo Scudetto dell'Inter? La strategia nerazzurra per averlo dal Real Madrid
Immagine top news n.7 Inter, Moratti sull'inchiesta arbitri: "Nulla di paragonabile alle schifezze di Calciopoli"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Inter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010
Immagine news podcast n.3 Inter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Juve e Roma: chi rischia di più ora? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Maspero: "Fiorentina senza personalità. Ci sarà da rifondare"
Immagine news Altre Notizie n.3 Pellegatti: "Milan, la società a gennaio ha detto che non gli interessa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pogba racconta la sua depressione: "Ci sono stati dei momenti in cui ho detto 'è finita'"
Immagine news Serie A n.2 Mezza Europa su Issa Doumbia: il Benfica ha già avviato i contatti con il Venezia
Immagine news Serie A n.3 Antognoni: "Sui giovani stiamo crescendo, ma serve il coraggio di farli giocare"
Immagine news Serie A n.4 Valdifiori: "Sarri-bis al Napoli? Può completare un percorso. Senza quella Juve..."
Immagine news Serie A n.5 Arteta e Simeone giocano a scacchi: 3 cambi a testa nello stesso momento, fuori Calafiori
Immagine news Serie A n.6 Cacciatore ricorda il primo Barella: "Era questione di tempo e sarebbe sbocciato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, contro il Padova nuova apertura della Curva Ferrovia: gratis per i giovani
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia deferita alla Procura Federale: rischia due punti di penalità nel prossimo campionato
Immagine news Serie B n.3 Antognoni sul Catanzaro: "Con Aquilani ha fatto un ottimo acquisto, sa lavorare coi giovani"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia e cinque club di Serie C deferiti alla Procura Federale per violazioni amministrative
Immagine news Serie B n.5 Juve, il futuro di Faticanti, dopo il riscatto, potrebbe essere in Serie B: ci pensa l'Avellino
Immagine news Serie B n.6 Modena, Pezzolato: "Qui come fare l'università. Da Chichizola sto imparando molto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bandecchi sulla Ternana: "I curatori sono il riferimento. Servono indicazioni chiare"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, l'appello della Curva Sud: "Riprendiamoci ciò che ci è stato tolto a tavolino"
Immagine news Serie C n.3 L'imprenditore Rizzetta allontana l'ipotesi Reggina: "Troppo legato al Campobasso"
Immagine news Serie C n.4 Desenzano per la prima volta in C, il tecnico Gaburro: "Vorrei portare avanti questo progetto"
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Floro Flores: "A Salerno mi sono emozionato. Vogliamo vincere la Supercoppa"
Immagine news Serie C n.6 Insigne e l'importanza della gavetta in Serie C: "Un passaggio da fare per ogni giovane"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana, tegola Pirone per la corsa salvezza: rottura del legamento per l'attaccante
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: Fiorentina vittoriosa sul Como Women. La classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!