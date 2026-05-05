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Milan in crisi, Massimiliano Allegri tiene a rapporto i giocatori: discorso prima dell'allenamento

Milan in crisi, Massimiliano Allegri tiene a rapporto i giocatori: discorso prima dell'allenamentoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 20:17Serie A
Ivan Cardia
fonte Da Milano, Antonello Gioia

Alla luce dei risultati negativi e del momento di evidente difficoltà del Milan, Massimilano Allegri ha voluto parlare a cuore aperto e grande serietà alla squadra. A Milanello, nella giornata, di oggi, secondo quanto raccolto da TMW il tecnico livornese ha parlato ai suoi ragazzi con un discorso incentrato fortemente sul senso di responsabilità che tutti devono avere. Allegri ha sottolineato come si è lavorato in modo duro e serio per 10 mesi, ed quindi è responsabilità di tutti portare a compimento questo percorso raggiungendo gli obiettivi prefissati.

È un qualcosa da fare che i giocatori devono fare per loro stessi e l'impegno profuso fin qui, per la maglia gloriosa che si indossa, per il club e per i tifosi, soprattutto dopo domenica. La gente milanista in trasferta a Reggio Emilia ha cantato e sostenuto chi c’era in campo dal primo all’ultimo secondo nonostante la brutta prestazione della squadra. Solo dopo la fine della partita sono arrivati i fischi, il loro modo per esprimere dissenso.

Il mister ha parlato, con la speranza che la squadra possa aver recepito l'importanza di concludere il campionato in un certo modo. L'allenamento poi è proseguito con grande serietà e determinazione, ma anche con quel senso di serenità che Allegri cerca di infondere ai suoi ragazzi a prescindere dal momento e dalle difficoltà.

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