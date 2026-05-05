Bandecchi sulla Ternana: "I curatori sono il riferimento. Servono indicazioni chiare"

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è tornato a parlare della complicata situazione societaria che vive la squadra locale dopo la decisione della proprietà di farsi da parte e l’aver evitato una liquidazione volontaria che avrebbe messo fine alla stagione della Ternana in anticipo sulla chiusura del campionato. Il primo cittadino ha ribadito che sono i curatori fallimentari a dover risolvere la vicenda e che presto li incontrerà.

“I curatori sono i riferimenti in questa fase. - ha spiegato Bandecchi come riporta Ternananews.it - Ho un appuntamento con i curatori perché volevo delle indicazioni da loro anche perché poi incontrerò anche altre persone. I curatori sono i padroni della Ternana, i gestori oggi della Ternana, quindi bisogna chiedere a loro”.