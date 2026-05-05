La sportività di Simeone: "Complimenti all'Arsenal, sono molto contento per Arteta"

Diego Simeone ha commentato con amarezza ma anche lucidità l’eliminazione dell’Atletico Madrid contro l’Arsenal in semifinale di Champions League: "Non siamo stati concreti nei momenti determinanti come lo siamo di solito. All’andata, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo fatto molto bene ma non siamo riusciti a trovare il 2-1. Oggi nella ripresa abbiamo giocato bene contro una squadra fortissima, con un potere economico e tecnico diverso dal nostro, ma abbiamo combattuto in modo incredibile, con la nostra forza, con il nostro entusiasmo e con il lavoro", ha spiegato il tecnico argentino a Sky Sport.

Simeone ha poi affrontato il tema degli episodi arbitrali senza voler alimentare polemiche: "In questo momento non conta. Ci sarebbe anche il rigore su Griezmann, e all’andata un altro episodio simile non è stato fischiato. Nel calcio succede, gli arbitri possono sbagliare a favore o contro. Questa volta forse non ci hanno favorito".

Sulla delusione per l’eliminazione, l’allenatore ha mantenuto l'equilibrio: "C’è delusione, ma il nostro cammino è stato bello. Ci sono modi e modi di perdere e io non posso dire nulla ai ragazzi. Non potevamo fare molto di più. Siamo arrivati in semifinale e nessuno se lo aspettava". Infine, un messaggio di rispetto per gli avversari: "Sono dispiaciuto, ma dobbiamo accettarlo. Faccio i complimenti all’Arsenal, che sta lavorando da tanto per arrivare a questo livello. Arteta sta facendo un lavoro incredibile e sono contento per loro".