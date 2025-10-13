L'Inter in prestito: Esposito e Pavard col destino già segnato, Akinsanmiro cresce a Pisa

Mentre tanti giocatori in rampa di lancio stanno trovando spazio nell'Under 23, l'Inter ha deciso di proseguire con la strada dei prestiti per quei giocatori già nel giro dei big. Alcuni di questi, come Seba Esposito, sono praticamente già certi di non rientrare in nerazzurro. Mentre per altri, come Akinsanmiro, molto dipenderà dallo sviluppo di questa stagione.

FRANCO CARBONI (Empoli)

E' diventato subito una colonna del nuovo Empoli, l'argentino di proprietà nerazzurra. Dal giorno del suo arrivo sono 9 presenze su 9 partite, con mister Pagliuca che lo ha utilizzato sia da centrale che da esterno.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto condizionato

Presenze: 9

Reti: 0

Assist: 0

EBENEZER AKINSANMIRO (Pisa)

Dopo alcune settimane di ambientamento, il centrocampista classe 2004 sta prendendo per mano la linea mediana di Alberto Gilardino. Fino a qui sono 6 le presenze del nigeriano col Pisa, di cui le ultime 4 da titolare e per tutta la durata dell'incontro.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

SEBASTIANO ESPOSITO (Cagliari)

In estate è andata in scena una vera e propria battaglia a colpi di rilanci e controsorpassi col Parma, col Cagliari che alla fine ha avuto la meglio. L'ex Empoli però ancora non ha mostrato in pieno le proprie qualità, pur essendo sempre sceso in campo da quando è sbarcato in Sardegna. Dove però aspettano di vedere ancora il suo primo gol rossoblù.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni più bonus

Presenze: 8

Reti: 0

Assist: 1

VALENTIN CARBONI (Genoa)

Dopo il Mondiale per Club con l'Inter, il talentino classe 2005 si è trasferito al Genoa per mettere insieme minuti ed esperienza. Spesso inserito in campo a gara in corso, ha trovato il primo gol col Grifone nel match di Coppa Italia col Vicenza a Ferragosto.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 8

Reti: 1

Assist: 0

KRISTJAN ASLLANI (Torino)

Appena arrivato in granata, l'albanese si è preso le chiavi della regia della squadra di mister Baroni e fin qui ha giocato 6 partite su 6, in campionato tutte dal primo minuto senza però ancora né gol né assist.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 12 milioni

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

BENJAMIN PAVARD (Olympique Marsiglia)

La grande cessione estiva dell'Inter ha scelto l'OM per proseguire nella propria carriera. Dopo 90 minuti in campo nella prima di campionato con l'Inter, è arrivato il trasferimento: con la squadra di De Zerbi sono 6 le presenze fra Champions League e Ligue 1, con un gol al debutto contro il Lorient.

Stato trasferimento: prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni

Presenze: 6

Reti: 1

Assist: 0