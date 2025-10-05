Atalanta, solo 1-1 con il Como. Juric: "Mancano punti". Fabregas è a un passo dall'Europa

L'Atalanta resta inchiodata sull'1-1 per meriti del Como. La ciurma di Fabregas, affidata al vice Guindos per la serata da cuori forti, non aveva iniziato benissimo il derby lombardo alla New Balance Arena a causa della rete di Samardzic siglata dopo appena cinque minuti d'orologio. Eppure ha sempre mostrato la determinazione e il coraggio, così come la solidità, utili a tenere sul filo del rasoio la partita e anche con un pizzico di fortuna sul gol di Perrone ha poi saputo reggere alle baraonde nerazzurre della ripresa e a tenersi stretto un punto. Traguardo che sa di 7º posto in classifica di Serie A con 9 punti, a -1 dalla Dea che invece ha peccato di concretezza e precisione sottoporta, lasciandola alle spalle della Juve in 6ª posizione.

All'Atalanta manca la vittoria in campionato dallo scorso 21 settembre, nel 3-0 inferto al Torino. E fallisce l'opportunità di restare attaccata al treno Champions League con l'Inter, mentre Napoli, Roma, Juve e Milan devono ancora decidere i propri destini. Eppure Ivan Juric, allenatore del club bergamasco, non ha mancato occasione per metterlo in evidenza: "I ragazzi mi stanno dando soddisfazioni, ci sono basi importanti ma aggiungiamo altre cose come il gioco da dietro. Però mancano punti per essere un po' più su (in classifica, ndr), tra questa partita e quella col Pisa".

Al contrario, invece, il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha manifestato tutto l'appagamento per la prestazione offerta e il bottino ottenuto. Il che tiene i lariani solamente a un punto di distanza dalla zona Europa: "Siamo molto orgogliosi di questa prestazione. La squadra ha fatto una gara bella per lunghi tratti: venire a Bergamo e provare a fare la nostra partita è stato abbastanza simbolico. (...) Abbiamo affrontato una squadra forte che gioca la Champions League. Aveva delle assenze come noi, ma è stata costruita per fare bene. Sapevamo che la squadra doveva prepararsi ad un certo tipo di partita: siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto".