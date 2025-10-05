Como, Ludi spiega l'assenza di Kuhn: "Un piccolo fastidio, non volevamo rischiare"

Il Como strappa un punto in casa dell'Atalanta e può tornare da Bergamo felice soprattutto per la compattezza difensiva dimostrata nel secondo tempo, in situazione di parità. La nota stonata, nel pre-partita, il forfait di Nicolas Kuhn. Il giocatore del Como, a sorpresa, era stato inserito tra i convocati ma non è andato neanche in panchina. Nel post-partita è stato svelato il motivo.

Il direttore sportivo lariano Ludi in conferenza stampa ha risposto così a una domanda proprio sul tedesco: "Fabregas decide sempre all'ultimo come mettere la formazione. Ha sentito un piccolo fastidio, e non volevamo prenderci dei rischi. Martin ha giocato in una determinata posizione ed è fondamentale che siano tutti quanti allineati".

Cosa vi portate da questa trasferta e che impressione ha avuto di Diego Carlos?

"Senza errori non puoi imparare. Il nostro processo di crescita ci porta anche a riadattarci in base al match che giochiamo: nelle palle inattive abbiamo giocato molto bene. Diego è un ragazzo che sta crescendo e ci sta dando solidità e siamo molto contenti di lui".