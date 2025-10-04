Lecce, Di Francesco si gode Sottil: "A volte non si rende conto di quanto sia forte"

Pomeriggio da ricordare per il Lecce che, sul campo del Parma, vince per 0-1 e conquista così la prima vittoria del suo campionato. Il gol da 3 punti lo ha realizzato Riccardo Sottil, uno dei nuovi acquisti chiamato al rilancio dopo un'annata deludente tra Fiorentina e Milan. Al minuto 38', l'esterno cresciuto nel vivaio viola ha puntato Delprato sulla sinistra, è rientrato sul destro e ha fatto partire un cross velenoso che ha ingannato un Suzuki rivedibile in tale circostanza finendo poi in fondo alle rete.

Interpellato sul match winner, nella conferenza stampa post partita, il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Lui deve essere libero di farci vincere le partite! Ha caratteristiche diverse dagli altri e a volte non si rende conto di quanto sia forte, soprattutto nei dribbling. Era fuori forma, ora va al ritmo dei compagni e può essere determinante".

