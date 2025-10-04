Cesena, Mignani: "Quello che conta è fare un gol più degli altri"

Una sconfitta che brucia quella subita dal Cesena contro la Reggiana. Al termine del match, Michele Mignani ha analizzato con lucidità l’1-2 che ha visto i suoi uscire sconfitti nonostante una prestazione generosa.

“Alla fine quello che conta è fare un gol più degli altri e noi ne abbiamo fatto solo uno. Non siamo stati bravi nelle letture nei gol subiti, ma un pareggio lo avremmo meritato,” ha dichiarato il tecnico bianconero nel post partita.

Mignani ha invitato la squadra a riflettere sugli errori senza però perdere fiducia: “Ora dobbiamo leggere quello che abbiamo fatto bene senza dimenticare quello che abbiamo fatto male. Il bilancio delle ultime tre gare? Abbiamo raccolto evidentemente quello che meritavamo, ora teniamo alta la testa e continuiamo a lavorare.”

Sulla discussa espulsione di Bastoni, l’allenatore ha preferito non alimentare polemiche, pur lasciando trasparire un certo disappunto: “Sono situazioni di campo... non vorrei commentare, ma ho visto come è stata gestita la partita. Sull’arbitraggio ognuno trarrà le proprie considerazioni. Non sta a me giudicare, ognuno ha gli occhi per vedere.”