Costacurta riflette: "Dopo due batoste Inter tornata a divertirsi. E Chivu può contare su tutti"

Alessandro Costacurta, anche soprannominato 'Billy', ex difensore storico del Milan e opinionista dagli studi di Sky Sport ha preso parola in merito al successo ampio dell'Inter sulla Cremonese oggi per 4-1 che porta alla quinta vittoria di fila dei nerazzurri tra campionato e Champions League: "Dimarco ha fatto la migliore partita, avevo delle domande su Bonny, l'ho visto sempre giocare bene ma non con questa costanza. La Cremonese poi non aveva mai perso, non vorrei passasse il messaggio sbagliato. Ci sono state tante risposte. L'allenatore (Chivu, ndr) probabilmente può contare un po' su tutti quelli della rosa quest'anno".

E ha aggiunto una riflessione: "Se questo è l'entusiasmo... io avevo dubbi sul riprendere la voglia di giocare, ci sono state due batoste difficili da superare. Ma a me sembra siano tornati a giocare e a divertirsi".

Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine di Inter-Cremonese 4-1: "La Cremonese mi è piaciuta finora, è una squadra organizzata, allenata bene, ha umiltà e conosce i valori che servono per giocare in questa categoria. Non era una partita semplice, ma noi l'abbiamo trattata molto seriamente perché avevamo rispetto dei grigiorossi. Sono felice dei miei ragazzi che hanno disputato una gara vera, seria. Hanno dato il meglio, si sono anche divertiti e hanno dato continuità alla striscia di risultati positivi consecutivi".