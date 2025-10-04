Frosinone, Monterisi: "Le voci non mi toccano, rispondo in campo. Possiamo dar fastidio a tutti"

Dopo la sconfitta maturata al Penzo contro il Venezia, il difensore del Frosinone Ilario Monterisi ha preso la parola in conferenza stampa, analizzando la partita e il momento della squadra.

Il centrale giallazzurro ha voluto subito chiarire alcune indiscrezioni circolate sul suo conto: "Ci sono state tante voci su di me che non sono vere. Io faccio parlare in campo, e per me basta questo. Nelle difficoltà bisogna restare uniti: il gruppo è forte e questo mi rende orgoglioso".

Nonostante il risultato negativo, Monterisi ha visto aspetti positivi nella prestazione: "Questa partita ci fa bene, perché ci permette di crescere. Abbiamo avuto buone occasioni, ma loro sono stati più cinici di noi. Siamo contenti di affrontare anche questi momenti prima della sosta: sarà un’occasione per guardarci negli occhi e ripartire con più convinzione".

Sul sorprendente avvio di stagione dei ciociari, il difensore ha sottolineato: "La sorpresa riguarda chi guarda da fuori. Noi, con umiltà e spirito di sacrificio, possiamo dar fastidio a tutte le squadre di questo campionato, e fin qui lo abbiamo dimostrato. Ora ci riposeremo una settimana e poi lavoreremo forte per preparare la sfida col Monza".

Infine, un pensiero sul rapporto con l’ambiente e sul tecnico Alvini: "Mi sono sempre trovato bene qui a Frosinone. Alvini è una grande persona e un grande uomo, oltre che un allenatore preparato. Con lui e con questo gruppo possiamo toglierci soddisfazioni importanti".