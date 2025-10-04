Atalanta, Juric è contento di tutti: "Brescianini, Musah e Maldini entrati molto bene"

L'Atalanta non gioca male, ma il Como riesce comunque a strappare un punto a Bergamo. Soddisfatto della prova ma non del risultato Ivan Juric nella conferenza stampa post-partita: "Mi dispiace molto che ci mancano 3-4 punti viste le prestazioni. Lookman va recuperato passo dopo passo, ma comunque sia lui che Dino hanno creato occasioni".

Su cosa è rimasto soddisfatto di questa partenza?

"Al netto dei punti, il lato negativo sono stati gli infortuni. Penso che la squadra comunque possa migliorare: ho tra le mani un gruppo fantastico".

Qualche problema sulle palle inattive?

"Contro il Brugge ci è andata bene sulle palle inattive, stasera invece un po' meno. Cercheremo di migliorare".

Che risposta ha riscontrato da chi è subentrato?

"Molto positiva. Sia Brescianini che Musah sono entrati molto bene e hanno dato il massimo: stessa cosa anche Maldini. Dobbiamo continuare così".