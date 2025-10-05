Cremonese, Nicola evita drammi: "Un ko per 4-1 contro questa Inter non è così gravoso"

"Intanto l'Inter ha vinto meritatamente e su questo non ci sono dubbi. La Cremonese comunque ha fatto la sua partita e ci siamo resi conta della fisicità e qualità dell'Inter che l'anno scorso ha fatto la finale di Champions". Esordisce così Davide Nicola, allenatore della Cremonese, nella conferenza stampa post-sconfitta per 1-4 a San Siro contro l'Inter di Chivu.

Per poi proseguire: "Il livello di questa Inter è troppo elevato e dobbiamo costruire la stagione con tutti i nostri effettivi. Abbiamo cercato di capire quando costruire da dietro ma abbiamo difettato tecnicamente e in alcune situazioni su calcio piazzato. Abbiamo subito diversi contro cross. La squadra però non si è depressa. Abbiamo fatto un gol e forse c'erano anche i presupposti di farne un altro. Dobbiamo crescere e non perderci d'animo".

Arriva al punto giusto la sosta? Il tecnico dei grigiorossi risponde: "Una sconfitta per 4-1 contro questa Inter non è particolarmente gravosa. Mi concentro sulle nostre capacità e sulle nostre possibilità. Abbiamo visto Faye e Barbieri ad esempio che hanno dimostrato di avere qualità. La sosta serve a migliorare la condizione fisica. Perdere così a Milano contro l'Inter va accettato e ci sta alla grande", la chiosa di Nicola dalla pancia di San Siro.