Serie B, la Reggiana ribalta il Cesena: colpo esterno, finisce 2-1
Colpo esterno della Reggiana che si è imposta per 2-1 sul campo del Cesena. Padroni di casa in vantaggio al 15’ con Ciervo, poi la risposta della Reggiana con le reti di Tavsan e Portanova, tutto nel primo tempo. Con questo risultato il Cesena resta a 11 punti, mentre alle sue spalle la Reggiana sale a quota 9.
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Già giocate
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Spezia-Palermo 1-2
42’ Pohjanpalo (P), 58’ Pierozzi, 90’ aut. Esposito (S)
Cesena-Reggiana 1-2
15’ Ciervo (C), 20’ Tavsan (R), 24’ Portanova (R)
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
CLASSIFICA
Palermo 15*
Modena 14
Frosinone 14*
Venezia 12*
Avellino 12*
Cesena 11*
Monza 11*
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Reggiana 9*
Padova 8*
Carrarese 7
Catanzaro 6*
Virtus Entella 6
Bari 6*
Empoli 6
Pescara 5
Mantova 4*
Spezia 3*
Sampdoria 2
* una gara in più