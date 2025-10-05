Inter, amichevole con l'Atletico in Libia. Chivu: "Testeremo anche giovani dell'Under 23"

L’Inter di Cristian Chivu si prepara alla sfida del 10 ottobre contro l’Atletico Madrid, in programma al Benghazi International Stadium di Bengasi, in Libia. Un match dal valore simbolico e sportivo, organizzato sotto l’egida del Libya Development and Reconstruction Fund e valido per la Reconstruction Cup – FDRL Cup, che anticipa la sfida di Champions League tra le due squadre, prevista per il 26 novembre a Madrid.

In conferenza stampa, Chivu ha sottolineato l’importanza dell’evento e l’approccio che pretende dai suoi giocatori: “Cercheremo di avere 20 ragazzi e qualche giovane dell’Under. Mi fa piacere perché possono trovare minuti e, avendo l’onore di giocare con l’Inter, non devono sfigurare. Non è una partita dell’oratorio. Noi dobbiamo sapere che cosa rappresenta”.

Cosa valuta di positivo di oggi?

"Le cose belle sono le aggressioni e riaggressioni. Lo fanno con intensità senza perdere le misure e la profondità del baricentro. Sono contento perchè alcune dinamiche le stanno facendo davvero bene".