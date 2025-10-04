Reggiana, Dionigi: "Primo tempo sontuoso. Complimenti al Cesena"
TUTTO mercato WEB
La Reggiana torna a sorridere dopo le ultime uscite sfortunate. Il tecnico Davide Dionigi ha commentato con soddisfazione la prestazione della sua squadra, protagonista dello splendido successo nel derby emiliano-romagnolo contro il Cesena.
“Contro Catanzaro e Spezia avevamo raccolto meno di quanto meritato. Il calcio a volte ti dà e altre volte ti toglie. Complimenti al Cesena, ma noi abbiamo fatto un primo tempo sontuoso. È venuto tutto quello che avevamo preparato".
Dionigi non ha nascosto, tuttavia, un leggero calo nella ripresa: “Alla lunga siamo calati, ma abbiamo saputo gestire il vantaggio con maturità”.
Altre notizie Serie B
Carrarese-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: turnover obbligato per le Vespe. Varia anche Calabro
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Le più lette
4 Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Carrarese-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: turnover obbligato per le Vespe. Varia anche Calabro
SudTirol-Empoli, le formazioni ufficiali: i toscani si affidano a Shpendi. Pagliuca si gioca il futuro
Serie C
Calcio femminile