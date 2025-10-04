Reggiana, Dionigi: "Primo tempo sontuoso. Complimenti al Cesena"

La Reggiana torna a sorridere dopo le ultime uscite sfortunate. Il tecnico Davide Dionigi ha commentato con soddisfazione la prestazione della sua squadra, protagonista dello splendido successo nel derby emiliano-romagnolo contro il Cesena.

“Contro Catanzaro e Spezia avevamo raccolto meno di quanto meritato. Il calcio a volte ti dà e altre volte ti toglie. Complimenti al Cesena, ma noi abbiamo fatto un primo tempo sontuoso. È venuto tutto quello che avevamo preparato".

Dionigi non ha nascosto, tuttavia, un leggero calo nella ripresa: “Alla lunga siamo calati, ma abbiamo saputo gestire il vantaggio con maturità”.