Lineker si scusa con Osimhen: "È veloce, alto, bravo di testa. Un giocatore fantastico"

Victor Osimhen è stato uno degli attaccanti più costosi del mercato estivo, insieme ad Alexander Isak del Liverpool e Viktor Gyökeres dell’Arsenal. Il centravanti nigeriano è arrivato al Galatasaray per oltre 75 milioni di euro, cifra legata a un accordo con il Napoli, con cui Osimhen aveva deciso di "rompere" nell'estate del 2024. Il trasferimento rappresenta il più oneroso nella storia del calcio turco.

Nonostante alcune critiche, il club turco ha difeso il suo investimento, sostenendo che Osimhen meriti pienamente la spesa effettuata. Tra i detrattori c’era anche la leggenda del calcio inglese Gary Lineker, che aveva espresso dubbi sul suo rendimento prima della partita tra Galatasaray e Liverpool. Il confronto si è chiuso in modo inatteso: i turchi hanno battuto i Reds grazie a un rigore trasformato proprio da Osimhen.

Dopo il match, Lineker, oggi commentatore sportivo, si è pubblicamente scusato con il nigeriano: "Chiedo scusa a Victor Osimhen. In passato avevo detto che a volte si perde in campo, ma non avrei dovuto parlare di queste cose. È veloce, alto, bravo di testa e molto efficace in area. Un giocatore davvero fantastico", ha dichiarato l’ex attaccante di Barcellona e Tottenham. Osimhen, dunque, non solo conferma il suo valore tecnico, ma sta rapidamente ripagando la fiducia e l’investimento economico del Galatasaray.