Torino, sirene turche per Asllani: piace al Besiktas, no del centrocampista albanese

Stagione ben al di sotto della aspettative quella del Torino, sia a livello collettivo che parlando di alcuni singoli giocatori. Tra coloro che avrebbero dovuto dare un contributo certamente maggiore figura Kristjan Asllani, arrivato in prestito dall'Inter sul finire del mercato estivo. Schierato titolare fin dalle prime giornate dal tecnico Baroni, non ha mai dato l'impressione di essere il reale sostituto di Ricci (passato al Milan in estate). Le sue prestazioni spesso non all'altezza lo hanno portato nelle ultime settimane a tre panchine consecutive contro Verona, Udinese e Atalanta e poi all'esclusione dalla rosa nell'attesa di una chiamata da un altro club.

Per il calciatore albanese si è fatto avanti il Besiktas, che della rosa granata guarda con interesse anche Cyril Ngonge. Tuttavia, stando a quello che riporta Tuttosport, Asllani al momento non sembra particolarmente allettato dalla possibilità di volare in Turchia. Per lui ci potrebbe essere anche la possibilità di restare in Serie A: piace infatti al Bologna, che già in estate aveva provato a prenderlo.