Affondo Besiktas per Asllani: trattativa avanzata per un prestito con diritto di riscatto
Novità in arrivo per quel che riguarda il futuro di Kristjan Asllani, centrocampista di proprietà dell'Inter che non ha convinto il Torino in questi primi mesi della stagione.
Come vi stiamo raccontando da giorni, l'intenzione dei granata è quella di interrompere anzitempo il prestito del giocatore, con l'Inter che intanto sta già cercando una nuova destinazione: secondo Sky Sport, il Besiktas in queste ore ha mosso passi avanti importanti impostando una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.
