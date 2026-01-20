L'ex ct dell'U21 Nicolato: "Un Fabbian la Fiorentina non ce l'ha. Ricorda Frattesi e Pobega"

Paolo Nicolato oggi è il commissario tecnico della Lettonia, ma nel suo passato è stato anche il selezionatore della Nazionale Under 21 dell'Italia e lì ha avuto modo di conoscere Giovanni Fabbian, prossimo centrocampista della Fiorentina che lo sta acquistando in queste ore dal Bologna.

Dice Nicolato, parlando di Fabbian: "A me piace molto come ragazzo, è una mezzala con grandi capacità di inserimento, che sa far gol, ha un buon fisico, grande attitudine per quanto riguarda la voglia di combattere. Giocatore molto interessante, lo è sempre stato". E ancora, ne racconta le doti principali: "Ha della capacità di inserimento. Non so se Vanoli continuerà con lo stesso modulo o se cambierà. Io non penso che la Fiorentina abbia nella rosa un giocatore con le caratteristiche di Fabbian. Sa fare goal con una certa facilità".

In conclusione Nicolato torna a commentare un suo vecchio paragone, per il quale Fabbian ricorderebbe Frattesi come tipologia di centrocampista: "Sì, sono tipi di giocatori simili, così come Pobega. Sono giocatori che sanno fare entrambe le fasi, e ciò lo considero molto importante nel calcio di oggi. Non perdono lucidità negli ultimi metri, assicurano 6-7-8 gol a fine campionato perché sanno correre senza palla, inserirsi e riconoscere gli spazi. Oltre ad essere importanti non vanno a incidere sulla solidità della squadra: aspetto fondamentale per squadre che vivono situazioni delicate come quella in cui si trova ora la Fiorentina".

L'intervista integrale di Nicolato da riascoltare è nel podcast in calce