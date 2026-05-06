L'ex ds Freitas consiglia la Fiorentina: "Gustavo Sa tra i profili più interessanti, ma non l'unico"

Per parlare dei temi legati al mondo Fiorentina, ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto Carlos Freitas, ex ds del club gigliato dal 2016 al 2019. Queste le sue considerazioni, iniziando da Paratici: "Ha fatto una strada importante e ottenuto ottimi risultati sia alla Samp che alla Juve, nonostante l'inchiesta che lo ha visto protagonista. È esperto, conosce il suo mestiere. Ha tanti rapporti, è un personaggio importante e ha tutto per fare bene".

E ancora sul lavoro fatto fin qui dall'ex Tottenham e Juventus: "Capisco le difficoltà trovate a gennaio perché Paratici non era ancora ufficialmente della Fiorentina. Eppure ha visto bene l'acquisto di Solomon. Credo sia impossibile giudicare in forma onesta il suo lavoro appunto perché non era ancora ufficiale e la situazione della Fiorentina era molto difficile e sensibile. Aspetterei quello che succederà nel prossimo mercato estivo".

Sull'interesse per il mercato portoghese dei viola, Freitas ha aggiunto: "Gustavo Sa ha una clausola rescissoria da 50 milioni e anno scorso era stato cercato fortemente da una squadra araba che aveva pagato la clausola. Il giocatore rifiutò perché ha ambizioni sportive importanti e perché voleva rimanere sul calcio che conta. So che è seguito e apprezzato da molti, credo che sia uno dei profili più interessanti al di fuori delle quattro squadre più forti del Portogallo. Il Famalicao ha sempre sfornato ottimi giocatori perché lavora bene. Come esempi ci sono Pedro Goncalves, Toni Martinez. Non mi stupisce che abbiano valorizzato così tanti calciatori".