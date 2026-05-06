Tagliavento sulla Ternana: "Normale che ci sia preoccupazione, ma siamo anche ottimisti"

A margine della conferenza stampa di presentazione della Maratona delle Acque, organizzata dall’Amatori Podistica Terni il vice sindaco della città umbra Paolo Tagliavento ha parlato della situazione della società rossoverde che sta vivendo un periodo molto complicato dopo il disimpegno della famiglia Rizzo che lo aveva acquistato nel settembre scorso.

Tagliavento ha confermato i rumors delle ultime ore su un advisor che si sarebbe fatto avanti per sondare il terreno a nome di un imprenditore sottolineando come prima di nuovi movimento serva avere regole chiare in vista dell’asta in programma fra una settimana: “Ieri abbiamo fatto degli incontri con il sindaco, prima con i curatori per capire bene i meccanismi dell’asta e poi con alcuni advisor. - si legge su Ternananews.it - Ci sono dei movimenti, vediamo quanto attendibili e speriamo che si trovi una soluzione”.

Il vice sindaco non nasconde comunque una certa preoccupazione per le sorti del club umbro di cui è stato dirigente in passato: “Siamo in una situazione di concordato fallimentare e non avere preoccupazioni sarebbe da pazzi, ma siamo anche ottimisti di trovare un imprenditore che possa salvare almeno la parte sportiva e il titolo. Noi, come amministrazione, stiamo facendo il massimo perché questo accada”.