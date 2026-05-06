Perugia, piano mercato: incontri a Milano con Parma, Roma e Hellas Verona
Il Perugia pianifica il futuro tra contenimento dei costi e valorizzazione dei giovani. In attesa di novità dall’Argentina sulla posizione di Riccardo Gaucci, Walter Novellino e Giovanni Tedesco, il club biancorosso si muove già sul fronte calciomercato.
Stando a quanto riportato da CalcioGrifo, il ritorno in Italia del direttore generale Hernan Garcia Borras, atteso il 12 maggio con scalo a Milano, segna infatti un passaggio chiave: insieme al responsabile scouting Alberto Marino, sono in programma incontri con diversi club di Serie A e B per sondare la disponibilità a cedere giovani talenti dei settori giovanili.
Tra le società coinvolte ci sarebbero Parma, Roma e Hellas Verona, interlocutori privilegiati per costruire una rosa che, accanto a una base di giocatori esperti, dovrebbe includere almeno una decina di profili under.
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