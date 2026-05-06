Ascoli, Alagna verso i playoff: "La pausa è servita. Scenderemo in campo per la B"

Manuel Alagna, difensore dell'Ascoli, ha parlato in conferenza stampa di come la squadra si sta preparando ai playoff, che vedranno il debutto dei bianconeri nel secondo turno nazionale il prossimo 17 maggio. Il terzino sinistro ha fatto anche un bilancio del campionato appena concluso ripercorrendo le tappe più significative:

“La pausa è stata importante da un punto di vista mentale e fisico perché, dopo una rincorsa così lunga e un campionato tanto impegnativo, ci ha fatto bene ricaricare le batterie, ricompattarci e riprendere gli allenamenti per farci trovare pronti per i playoff. Sì, qualche partita dei playoff l’ho guardata, senza troppa attenzione a dire la verità. Non badiamo a chi incontreremo, pensiamo piuttosto ad allenarci e a spingere forte per farci trovare nelle migliori condizioni possibili. Non saprei dire qual è l’avversario migliore da affrontare ai playoff, è ininfluente perché noi abbiamo un nostro modo di giocare e, se vuoi arrivare fino alla fine, devi vincerle tutte”.

In occasione del rinnovo del suo contratto, il Club bianconero spese parole di elogio per Manuel Alagna, mettendo l’accento sulla sua “dedizione e applicazione quotidiana al lavoro”: “Sono molto contento di queste parole perché rispecchiano la mia idea di giocatore e di persona. Lavoro e sacrificio sono alla base di tutto. Per il rinnovo sono contentissimo, qui mi sento a casa, l’Ascoli è per me una grande famiglia e vorrei restare qui il più a lungo possibile”.

Sulla prestazione col Campobasso: “Non sono d’accordo sul fatto che ci sia stato un calo fisiologico contro i molisani, anche a Campobasso abbiamo fatto la nostra partita, come al solito. Certamente i playoff vanno approcciati in modo differente, essendoci gare di andata e ritorno, il margine di errore è minimo. Ci stiamo preparando bene, a prescindere dall’avversario mi aspetto che faremo una grande partita, siamo pronti. Può aiutare avere a disposizione due risultati su tre, ma noi entriamo in campo per vincere. Se poi non dovessimo riuscire a vincere, abbiamo la fortuna di poter contare sul pareggio, ma noi giochiamo per vincere la partita”.

Il terzino bianconero, ripercorrendo il campionato, spesso ripensa all’occasione da gol avuta con la Pianese nella prima giornata: “Poteva essere la prima vittoria e il mio primo gol con l’Ascoli, in casa, sarebbe stato bello. Magari arriverà e sarà più importante; non mi focalizzo sugli episodi, guardo tutto il campionato”.

Sull’assist servito a D’Uffizi col Pontedera e su quello per Gori col Forlì ha dichiarato: “Col Forlì ha fatto tutto Gori, così come col Pontedera ha fatto tutto D’Uffizi. E’ facile quando giochi con calciatori forti ed esperti. I cross c’erano anche l’anno scorso, ma è tutto più semplice quando dai la palla giusta ai giocatori giusti”.

Quest’anno è arrivata anche la gioia della fascia da capitano: “Indossarla è stato un grande onore e privilegio, ero felicissimo e lo sono anche adesso, è stata una grande emozione”.

Quest’anno Alagna è cresciuto anche tecnicamente. Le motivazioni, secondo il terzino romano, sono legate a più aspetti: “Intanto il Mister ci ha dato un’impronta importante, poi il nostro modo di interpretare il gioco è bellissimo, ci cerchiamo, ci muoviamo, il ritmo è anche diverso e questo ha aiutato tanto. Mi sono messo a disposizione, mi sono trovato bene col gioco di Mister Tomei e sono uscite anche le mie qualità tecniche”.

Dopo un campionato, che ha visto l’Ascoli rincorrere la capolista Arezzo, coi playoff si azzera tutto: “Il fatto di non dover più rincorrere è un peso che ci siamo tolti, ora dipenderà solo da noi, sarà difficile, ma giocheremo i playoff per vincerli e non per partecipare”.

Tre anni fa Alagna ha disputato i playoff con la Lucchese ad Ancona. Questo il ricordo di Manuel: “Una bella esperienza, erano i miei primi playoff, inoltre ero reduce dall’anno prima in cui avevo giocato i playout, quindi ero emozionato e anche un po’ orgoglioso. Poter giocare una partita così dopo una stagione deludente è stato bello, purtroppo non è andata bene, ma è stato bello giocarli. Questa volta sarà certamente diverso, sono differenti la cornice di pubblico, la posizione di classifica e anche la squadra, ma sarà comunque emozionante giocarli”.

Una considerazione sui tifosi e sulle partite di campionato rimaste nel cuore: “Siamo fortunati, al Del Duca non c’è storia, anche in trasferta sembra di giocare in casa, i tifosi sono per noi un valore aggiunto che ritroveremo ai playoff. Le partite rimaste nel cuore sono i due derby, giocarli è una sensazione inspiegabile, in campo percepisci qualcosa di nuovo, di mai provato prima. Se penso alla gara di ritorno e a come è arrivata la vittoria… ha del clamoroso. Un’altra sfida che porto nel cuore è quella di Arezzo, il gol su rigore all’ultimo secondo, dopo una partita tesa, è stato bellissimo”.

Alagna rivolge un pensiero anche al compagno di squadra Ferdinando Del Sole: “Dopo un infortunio così brutto non è facile rientrare e quando rientri hai una grande fame e la voglia di spaccare tutto, in lui percepisco tutto questo, spero possa darci grande mano in questa partite, è un ragazzo eccezionale, oltre ad essere un calciatore fortissimo”.