Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ascoli, Alagna verso i playoff: "La pausa è servita. Scenderemo in campo per la B"

Ascoli, Alagna verso i playoff: "La pausa è servita. Scenderemo in campo per la B"
Luca Bargellini
Oggi alle 16:04Serie C
Luca Bargellini

Manuel Alagna, difensore dell'Ascoli, ha parlato in conferenza stampa di come la squadra si sta preparando ai playoff, che vedranno il debutto dei bianconeri nel secondo turno nazionale il prossimo 17 maggio. Il terzino sinistro ha fatto anche un bilancio del campionato appena concluso ripercorrendo le tappe più significative:

“La pausa è stata importante da un punto di vista mentale e fisico perché, dopo una rincorsa così lunga e un campionato tanto impegnativo, ci ha fatto bene ricaricare le batterie, ricompattarci e riprendere gli allenamenti per farci trovare pronti per i playoff. Sì, qualche partita dei playoff l’ho guardata, senza troppa attenzione a dire la verità. Non badiamo a chi incontreremo, pensiamo piuttosto ad allenarci e a spingere forte per farci trovare nelle migliori condizioni possibili. Non saprei dire qual è l’avversario migliore da affrontare ai playoff, è ininfluente perché noi abbiamo un nostro modo di giocare e, se vuoi arrivare fino alla fine, devi vincerle tutte”.

In occasione del rinnovo del suo contratto, il Club bianconero spese parole di elogio per Manuel Alagna, mettendo l’accento sulla sua “dedizione e applicazione quotidiana al lavoro”: “Sono molto contento di queste parole perché rispecchiano la mia idea di giocatore e di persona. Lavoro e sacrificio sono alla base di tutto. Per il rinnovo sono contentissimo, qui mi sento a casa, l’Ascoli è per me una grande famiglia e vorrei restare qui il più a lungo possibile”.

Sulla prestazione col Campobasso: “Non sono d’accordo sul fatto che ci sia stato un calo fisiologico contro i molisani, anche a Campobasso abbiamo fatto la nostra partita, come al solito. Certamente i playoff vanno approcciati in modo differente, essendoci gare di andata e ritorno, il margine di errore è minimo. Ci stiamo preparando bene, a prescindere dall’avversario mi aspetto che faremo una grande partita, siamo pronti. Può aiutare avere a disposizione due risultati su tre, ma noi entriamo in campo per vincere. Se poi non dovessimo riuscire a vincere, abbiamo la fortuna di poter contare sul pareggio, ma noi giochiamo per vincere la partita”.

Il terzino bianconero, ripercorrendo il campionato, spesso ripensa all’occasione da gol avuta con la Pianese nella prima giornata: “Poteva essere la prima vittoria e il mio primo gol con l’Ascoli, in casa, sarebbe stato bello. Magari arriverà e sarà più importante; non mi focalizzo sugli episodi, guardo tutto il campionato”.

Sull’assist servito a D’Uffizi col Pontedera e su quello per Gori col Forlì ha dichiarato: “Col Forlì ha fatto tutto Gori, così come col Pontedera ha fatto tutto D’Uffizi. E’ facile quando giochi con calciatori forti ed esperti. I cross c’erano anche l’anno scorso, ma è tutto più semplice quando dai la palla giusta ai giocatori giusti”.

Quest’anno è arrivata anche la gioia della fascia da capitano: “Indossarla è stato un grande onore e privilegio, ero felicissimo e lo sono anche adesso, è stata una grande emozione”.

Quest’anno Alagna è cresciuto anche tecnicamente. Le motivazioni, secondo il terzino romano, sono legate a più aspetti: “Intanto il Mister ci ha dato un’impronta importante, poi il nostro modo di interpretare il gioco è bellissimo, ci cerchiamo, ci muoviamo, il ritmo è anche diverso e questo ha aiutato tanto. Mi sono messo a disposizione, mi sono trovato bene col gioco di Mister Tomei e sono uscite anche le mie qualità tecniche”.

Dopo un campionato, che ha visto l’Ascoli rincorrere la capolista Arezzo, coi playoff si azzera tutto: “Il fatto di non dover più rincorrere è un peso che ci siamo tolti, ora dipenderà solo da noi, sarà difficile, ma giocheremo i playoff per vincerli e non per partecipare”.

Tre anni fa Alagna ha disputato i playoff con la Lucchese ad Ancona. Questo il ricordo di Manuel: “Una bella esperienza, erano i miei primi playoff, inoltre ero reduce dall’anno prima in cui avevo giocato i playout, quindi ero emozionato e anche un po’ orgoglioso. Poter giocare una partita così dopo una stagione deludente è stato bello, purtroppo non è andata bene, ma è stato bello giocarli. Questa volta sarà certamente diverso, sono differenti la cornice di pubblico, la posizione di classifica e anche la squadra, ma sarà comunque emozionante giocarli”.

Una considerazione sui tifosi e sulle partite di campionato rimaste nel cuore: “Siamo fortunati, al Del Duca non c’è storia, anche in trasferta sembra di giocare in casa, i tifosi sono per noi un valore aggiunto che ritroveremo ai playoff. Le partite rimaste nel cuore sono i due derby, giocarli è una sensazione inspiegabile, in campo percepisci qualcosa di nuovo, di mai provato prima. Se penso alla gara di ritorno e a come è arrivata la vittoria… ha del clamoroso. Un’altra sfida che porto nel cuore è quella di Arezzo, il gol su rigore all’ultimo secondo, dopo una partita tesa, è stato bellissimo”.

Alagna rivolge un pensiero anche al compagno di squadra Ferdinando Del Sole: “Dopo un infortunio così brutto non è facile rientrare e quando rientri hai una grande fame e la voglia di spaccare tutto, in lui percepisco tutto questo, spero possa darci grande mano in questa partite, è un ragazzo eccezionale, oltre ad essere un calciatore fortissimo”.

Articoli correlati
Ascoli, Alagna: "Con l'Arezzo ce la giochiamo. Futuro? Voglio restare a lungo" Ascoli, Alagna: "Con l'Arezzo ce la giochiamo. Futuro? Voglio restare a lungo"
Ascoli, Alagna dopo il rinnovo: "Sono due notti che non dormo..." Ascoli, Alagna dopo il rinnovo: "Sono due notti che non dormo..."
Ascoli-Alagna, avanti insieme. Prolungato fino al 2027 con opzione l'accordo del... Ascoli-Alagna, avanti insieme. Prolungato fino al 2027 con opzione l'accordo del difensore
Altre notizie Serie C
Novara, sarà addio con il tecnico Dossena: il rapporto si concluderà al termine della... UfficialeNovara, sarà addio con il tecnico Dossena: il rapporto si concluderà al termine della stagione
Caso Capuano, Toscano sanzionato dalla Procura Federale: 1000 euro di multa Caso Capuano, Toscano sanzionato dalla Procura Federale: 1000 euro di multa
Pergolettese, Marinelli: "Salvezza molto sofferta. A breve pianificheremo il futuro"... Pergolettese, Marinelli: "Salvezza molto sofferta. A breve pianificheremo il futuro"
Tagliavento sulla Ternana: "Normale che ci sia preoccupazione, ma siamo anche ottimisti"... Tagliavento sulla Ternana: "Normale che ci sia preoccupazione, ma siamo anche ottimisti"
Ascoli, Alagna verso i playoff: "La pausa è servita. Scenderemo in campo per la B"... Ascoli, Alagna verso i playoff: "La pausa è servita. Scenderemo in campo per la B"
Perugia, piano mercato: incontri a Milano con Parma, Roma e Hellas Verona Perugia, piano mercato: incontri a Milano con Parma, Roma e Hellas Verona
Dolomiti Bellunesi, la priorità è trattenere Giugliarelli e Bonatti: il punto della... Dolomiti Bellunesi, la priorità è trattenere Giugliarelli e Bonatti: il punto della situazione
Serie C, 2° turno playoff. Come sono andate le sfide in programma nel corso della... TMWSerie C, 2° turno playoff. Come sono andate le sfide in programma nel corso della stagione?
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’obiettivo americano e le parole del “Confa”. Napoli: Sarri… insidia Conte. Inter: la tecnica “a togliere” di Chivu e il budget per il mercato. E la carta d’identità contestata di Farioli e Fabregas
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Addio Beccalossi, genio e troppa sregolatezza per Bearzot. Oggi l'Italia non ha né l’uno né l’altra
Immagine top news n.1 Addio Beccalossi, il ricordo di Muraro: "Avesse avuto continuità... Era un pigro, portava il sorriso"
Immagine top news n.2 Destro o sinistro, è uguale. L'ultimo dribbling del genio Evaristo Beccalossi
Immagine top news n.3 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Bergomi ricorda Beccalossi: "Amava il calcio e ne ha fatti innamorare tanti. Ci mancherai"
Immagine top news n.5 Addio a Beccalossi, il cordoglio dell'Inter: "Ci sembra impossibile. Era sempre uno di noi"
Immagine top news n.6 Lutto nel calcio, è morto Evaristo Beccalossi
Immagine top news n.7 Dimarco, il sinistro d'oro dello scudetto: numeri da capogiro per la storia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin
Immagine news podcast n.3 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Inter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Bruno Longhi: "Inter, Dimarco dal piede fatato. Beccalossi, perso un amico"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bucchioni: "Inter, ciclo iniziato grazie a Conte. E sulla corsa Champions dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Paolillo: "Beccalossi ci ha deliziato tutti. Inter, bravo Chivu"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, rivoluzione a sinistra? Cambiaso e Cabal in bilico, spunta un terzino dell'Utrecht
Immagine news Serie A n.2 Addio Beccalossi, il ricordo dell'AIC: "Ci sono calciatori che si ricordano per i numeri, e poi..."
Immagine news Serie A n.3 Serie A, ad Arthur Atta dell'Udinese il premio Rising Star Of The Month di aprile
Immagine news Serie A n.4 Il 13 maggio consiglio federale: Zappi decadrà, AIA verso il commissariamento. Il punto
Immagine news Serie A n.5 L'ex ds Freitas consiglia la Fiorentina: "Gustavo Sa tra i profili più interessanti, ma non l'unico"
Immagine news Serie A n.6 Elezioni FIGC, Bedin: "Abete o Malagò? Nei prossimi giorni capiremo. Priorità ai temi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Caputo sull'Empoli: "Difficile prevedere una stagione così difficile. Pensavo fosse da play off"
Immagine news Serie B n.2 Frosinone a un passo dalla Serie A: il comune posizionerà quattro maxischermi in città
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Bari, la gara di Ciro Polito: da ds dei pugliesi ad avversario nel match decisivo
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Svoboda: “Promozione meritata. Stroppa vincente, ora l’obiettivo è restare in Serie A”
Immagine news Serie B n.5 Spezia, la dirigenza ancora vicino alla squadra: il presidente Stillitano sarà anche a Pescara
Immagine news Serie B n.6 Cesena, la dirigenza fa visita a Klinsmann in Germania. Fra un mese nuovo punto sul recupero
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, sarà addio con il tecnico Dossena: il rapporto si concluderà al termine della stagione
Immagine news Serie C n.2 Caso Capuano, Toscano sanzionato dalla Procura Federale: 1000 euro di multa
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, Marinelli: "Salvezza molto sofferta. A breve pianificheremo il futuro"
Immagine news Serie C n.4 Tagliavento sulla Ternana: "Normale che ci sia preoccupazione, ma siamo anche ottimisti"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Alagna verso i playoff: "La pausa è servita. Scenderemo in campo per la B"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, piano mercato: incontri a Milano con Parma, Roma e Hellas Verona
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.6 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…