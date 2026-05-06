TMW Radio Bucchioni: "Inter, ciclo iniziato grazie a Conte. E sulla corsa Champions dico..."

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Un ricordo di Evaristo Beccalossi:

"L'ho conosciuto da commentatore, ne ho apprezzato la simpatia, l'ironia nei suoi commenti. E' uno di quei personaggi che non moriranno mai. Quel numero 10 significa poesia, estro, genialità, imprevedibilità. Beccalossi era un grande fantasista. Non ha mai rinnegato nulla, perché era così. ha fatto quello che sentiva di fare e persone così le amiamo tutti. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi?".

Come valuta il titolo vinto da Chivu?

"Il ciclo è iniziato con Conte, c'era la necessità di vincere subito e lo ha fatto al secondo anno. Lui ha messo le fondamenta di questo lavoro. Chivu ha fatto benissimo, ma è cominciato tutto dal lavoro di Conte, un po' come è successo ad Allegri alla Juve".

Corsa Champions, come la vede?

"Guardando il calendario è solo il Como che può fare 9 punti. La Juve ha derby e Fiorentina, la Roma ha il derby. La Fiorentina se fa una partita con la testa...abbiamo visto che il Verona ha fermato la Juve. Il Milan sta male mentalmente e fisicamente, non è reattiva. Non sarà semplice con Atalanta e Genoa, deve però riscattarsi. Serve una reazione, come dalla Juve. C'è in ballo un obiettivo importante, anche per il futuro di molti giocatori".

Milan, che fare con Allegri senza Champions?

"La società Milan non ha capito, ha sbagliato le scelte. Sei una società che non ha l'intenzione di crescere fino a un certo punto, non hai disponibilità per comprare campioni e prendi un allenatore che funziona quando ha giocatori di categoria superiore, quando non devi dargli il gioco. Nel mondo di Allegri sono stati centrali i giocatori, non il gioco. Finchè Pulisic, Modric, hanno mascherato i difetti bene, dietro però non c'è il nulla e non ha soluzioni in panchina. A gennaio dovevi andare sul mercato per prendere Malen, invece nulla. E' un calcio che deve guardare prima i conti. Ti serviva uno che mette al centro il gioco, fa crescere i giocatori. Se non vogliono spendere, devono fare questo, sennò Allegri non è il tecnico adatto a questo Milan. Se davvero c'è il Real Madrid, deve andarci subito".

Napoli, quale il profilo migliore per l’eventuale post-Conte?

"Io tengo in considerazione la pista Italia, so che piace molto ad ADL, poi ancora non è chiaro come andrà col Bologna. Sarri non lo riprenderei, i grandi ritorni non vanno".