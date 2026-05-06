Venezia, Svoboda: “Promozione meritata. Stroppa vincente, ora l’obiettivo è restare in Serie A”

La terza promozione in Serie A ha un sapore speciale per Michael Svoboda, capitano del Venezia, protagonista di una stagione che ha riportato i lagunari nel massimo campionato dopo appena un anno di Serie B.

Intervistato da TuttoB, il difensore austriaco ha sottolineato la crescita della squadra e il valore del progetto tecnico: "Tutte squadre forti, ma quest’anno si è visto un calcio dominante. Ogni volta che siamo scesi in campo abbiamo dato dimostrazione di forza, facendo noi la partita. È stato un piacere giocare in questa squadra".

Un percorso non immediato, ma costruito nel tempo: "All’inizio abbiamo fatto un po’ di fatica perché erano arrivati nuovi giocatori e altri, me compreso, erano ancora fuori. Serviva pazienza, poi siamo cresciuti passo dopo passo senza più incontrare difficoltà".

Il momento chiave della stagione è arrivato lontano da casa: "A Frosinone abbiamo vinto una partita difficilissima contro una squadra in grande forma. Da lì abbiamo preso il volo".

Fondamentale anche il ruolo del capitano, una responsabilità che Svoboda vive con orgoglio: "Sono grato di indossare la fascia, è una bella responsabilità ma me la prendo volentieri".

Determinante anche il fattore casalingo del Penzo: "Giochiamo per vincere tutte le partite, soprattutto in casa. Vogliamo chiudere al primo posto e contro il Palermo andremo in campo per i tre punti".

Sul piano personale, il centrale ha ricordato anche i duelli più difficili affrontati in Italia: "Luis Muriel e Marcus Thuram sono stati gli attaccanti che mi hanno creato più problemi".

Ampie parole di elogio infine per il tecnico Giovanni Stroppa: "Sin dal primo giorno si è vista la sua mentalità vincente. Ogni partita è preparata alla perfezione, conosciamo sempre le nostre mansioni. È un vincente".

Ora lo sguardo è già al futuro, con la Serie A da consolidare: "A Venezia c’è tutto per fare bene: proprietà forte, progetto solido e strutture all’avanguardia. Il futuro è roseo".