Serie A, ad Arthur Atta dell'Udinese il premio Rising Star Of The Month di aprile

È Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese, il vincitore del premio Rising Star Of The Month del mese di aprile. Il trofeo gli sarà consegnato prima della gara di campionato con la Cremonese.

Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2003), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye, si legge nel comunicato stampa di Lega Calcio Serie A. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 31ª alla 34ª della Serie A Enilive 2025/2026: “In questa stagione Arthur Atta ha compiuto un ulteriore salto di qualità, conquistandosi un posto di diritto tra i migliori talenti del nostro campionato, confermando così ancora una volta la grande capacità dell’Udinese di scovare giocatori di grande potenziale. Forza atletica, progressione e visione di gioco fanno di Atta un centrocampista completo che quest’anno è cresciuto anche in fase realizzativa, come dimostrano le tre reti realizzate nel solo mese di aprile, che gli sono valse il premio Rising Star", ha detto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A.