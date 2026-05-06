Inchiesta arbitri, il pm Ascione ha sentito Pinzani (club referee manager Lazio). Ora Butti

Continuano a Milano le audizioni del pm Maurizio Ascione, titolare dell’inchiesta che vede tra gli indagati l’ex designatore Gianluca Rocchi e il suo vice Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi dalla Can.

Nella mattinata di oggi è stato sentito, da Ascione e dai finanzieri del nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, l’ex arbitro Riccardo Pinzani, come persona informata sui fatti. Oggi club referee manager della Lazio, ha ricoperto fino alla scorsa stagione il ruolo di referente della Can per i rapporti con i club di Serie A e B (oggi c’è Andrea De Marco). Pinzani è stato ascoltato per circa tre ore, la prossima settimana dovrebbero essere ascoltati altri addetti agli arbitri della Serie A, tra cui Giorgio Schenone, che ricopre lo stesso ruolo all’Inter e sarà ascoltato anche lui nella veste di persona informata sui fatti.

Nel primo pomeriggio è invece iniziata l’audizione di Andrea Butti, head of competition della Lega Calcio Serie A, anche lui come persona informata sui fatti.