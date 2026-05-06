TMW Catanzaro-Bari, la gara di Ciro Polito: da ds dei pugliesi ad avversario nel match decisivo

Ultimi 90 minuti carichi di tensione in Serie B, con la lotta salvezza che coinvolge diverse squadre e che passa anche dalla sfida tra Catanzaro e Bari. Una gara che non sarà banale, soprattutto per chi, come Ciro Polito, si ritrova oggi dall’altra parte dopo un triennio vissuto da protagonista proprio in biancorosso.

Attuale direttore sportivo del Catanzaro, Polito incrocia il suo recente passato in un momento decisivo della stagione. Il Bari si gioca infatti la permanenza in categoria, in un intreccio di risultati che potrebbe condannare o salvare i pugliesi all’ultima giornata.

E pensare che proprio Polito è stato uno degli artefici della rinascita recente del club barese. Arrivato nell’estate 2021, costruì una squadra capace di dominare il campionato di Serie C, centrando la promozione in cadetteria con largo anticipo. L’anno successivo, da neopromossa, la formazione allenata da Michele Mignani arrivò addirittura a un passo dalla Serie A, sfiorata soltanto al 94’ della finale playoff contro il Cagliari.

Un percorso esaltante, che però ha conosciuto una brusca frenata nella stagione 2023-24, conclusa con una sofferta salvezza ai playout contro la Ternana e con l’addio dello stesso Polito subito dopo. Un epilogo amaro, che ha chiuso un ciclo fatto di grandi picchi ma anche di forti tensioni.

Ora il destino rimette tutto in gioco, ma da prospettive opposte. Da una parte il Bari, chiamato a evitare l’“inferno” della retrocessione; dall’altra il Catanzaro, che affronta la gara con meno pressioni in quanto già certo della partecipazione ai playoff promozione.

Per Polito non sarà una partita come le altre. In mezzo ci sono tre anni intensi, una promozione, un sogno sfiorato e una salvezza conquistata con fatica. Venerdì, però, conterà solo il presente: il direttore sportivo giallorosso sarà chiamato, indirettamente, a incidere sul destino del suo passato. E nel calcio, si sa, certi incroci non sono mai casuali.